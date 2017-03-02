AFP

Норвегия выиграла женскую эстафету, Россия – пятая

Норвегия выиграла женскую эстафету, Россия – пятая
Eurosport

1 час назад

Норвежки победили в пяти гонках из пяти.

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Сборная Норвегии одержала победу на чемпионате мира-2017 в эстафете 4х5, преодолев дистанцию за 52 минуты 21,5 секунды. Серебро завоевала Швеция (+1.01,6), бронзу – Финляндия (1.02,1).

Сборная России, за которую выступали Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева, Анастасия Седова, заняла пятое место (+2.28,6).

  • Норвежки выиграли все пять прошедших гонок. Марит Бьорген и Майкен Касперсен Фалла стали трехкратными чемпионками мира в Лахти.
  • Чемпионат мира в Лахти завершится 5 мая.

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