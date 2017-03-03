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Россия выиграла серебро в эстафете на ЧМ, Норвегия – золото
Бронза у шведов.
Лыжная эстафета на чемпионате мира в Лахти
Результаты гонки:
1. Норвегия – 1:37.20,1
2. Россия – +4,6
3. Швеция – +2.31,8
- В составе сборной России выступили Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов.
- Россия занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира.
- Сборная Норвегии выиграла девятую эстафету подряд на чемпионатах мира. В последний раз норвежцы уступали первое место в 1999 году.
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