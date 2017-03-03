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Россия выиграла серебро в эстафете на ЧМ, Норвегия – золото

Россия выиграла серебро в эстафете на ЧМ, Норвегия – золото
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55 мин. назад

Бронза у шведов.

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Лыжная эстафета на чемпионате мира в Лахти

Результаты гонки:

1. Норвегия – 1:37.20,1

2. Россия – +4,6

3. Швеция – +2.31,8

  • В составе сборной России выступили Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов.
  • Россия занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира.
  • Сборная Норвегии выиграла девятую эстафету подряд на чемпионатах мира. В последний раз норвежцы уступали первое место в 1999 году.

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