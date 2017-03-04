AFP

Марит Бьорген выиграла марафон, норвежки заняли весь пьедестал

Бьорген выиграла марафон, норвежки заняли весь пьедестал
Eurosport

35 мин. назад

Серебро у Хайди Венг, бронзу завоевала Астрид Якобсен.

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Женский марафон свободным стилем

Результаты гонки:

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:08.36,8

2. Хайди Венг (Норвегия) – +1,9

3. Астрид Якобсен (Норвегия) – +1,9

...

10. Юлия Чекалева (Россия) – +1.20,9

...

23. Алиса Жамбалова (Россия) – +2.43,7

  • Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла все соревнования на чемпионате мира в Лахти.
  • Золото марафона стало четвертым в Лахти и 18-й золотой медалью ЧМ.

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