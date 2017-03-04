AFP
Марит Бьорген выиграла марафон, норвежки заняли весь пьедестал
Серебро у Хайди Венг, бронзу завоевала Астрид Якобсен.
Женский марафон свободным стилем
Результаты гонки:
1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:08.36,8
2. Хайди Венг (Норвегия) – +1,9
3. Астрид Якобсен (Норвегия) – +1,9
...
10. Юлия Чекалева (Россия) – +1.20,9
...
23. Алиса Жамбалова (Россия) – +2.43,7
- Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла все соревнования на чемпионате мира в Лахти.
- Золото марафона стало четвертым в Лахти и 18-й золотой медалью ЧМ.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте