AFP
Сергей Устюгов завоевал серебро в марафоне
24-летний лыжник завоевал пятую медаль на чемпионате мира в Лахти.
Лыжники завершили чемпионат мира-2017 50-километровой гонкой с общего старта. Победу одержал канадец Алекс Харви (1 час 46 минут 28,9 секунды), опередивший на 00,6 секунды Сергея Устюгова. Бронзу завоевал финн Матти Хейккинен (+01,4).
Алексей Червоткин занял 13-е место (+24,6), Андрей Мельниченко – 28-е (+3.54,4), Петр Седов – 31-е (+4.39,8).
- Ранее на чемпионате мира в Лахти Устюгов завоевал по две золотые (скиатлон, командный спринт) и серебряный (личный спринт, эстафета) медали.
- Россия завершила чемпионат мира по лыжным видам спорта на третьем месте в медальном зачете (2-4-0), уступив Норвегии (7-6-5) и Германии (6-3-2).
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