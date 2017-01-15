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Квебек примет финал Кубка мира вместо Тюмени

Квебек примет финал Кубка мира вместо Тюмени
ТАСС

1 час назад

Далеко лететь придется.

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«FIS рада сообщить о том, что организатором финала Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет с 17 по 19 марта, будет канадский Квебек», – говорится в сообщении Международной федерации лыжного спорта.

  • Финал Кубка мира в Тюмени должен был пройти с 16 по 19 марта, но в итоге Федерация лыжных гонок России приняла решение об отказе от проведения финального этапа Кубка мира из-за допингового скандала.
  • Россия уже лишилась этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, юношеского чемпионата мира по биатлону в Острове Псковской области, а также чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.
  • Старт заключительного этапа в итоге был сдвинут на 17 марта.

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