Reuters

Австралийский призер Олимпиады-2012 по велоспорту получит российское гражданство

Австралийский призер Олимпиады-2012 по велоспорту получит российское гражданство
Eurosport

1 час назад

30-летний Шейн Перкинс будет выступать за Россию.

«Федерация велосипедного спорта России предоставила мне возможность отобраться на Игры-2020 в Токио. Для меня это очень важно, поскольку мой отец выступал на Олимпийских играх 1964 года в этом городе. Я оповестил о решении Ассоциацию велоспорта Австралии, которая не против», – написал Перкинс в фейсбуке.

Велосипедист хочет получить российское гражданство, но не откажется от австралийского.

  • Перкинс завоевал бронзу Олимпиады в Лондоне в спринте.
  • 30-летний австралиец – двукратный чемпион мира (2011, 2012), серебряный (2010) и бронзовый (2006) призер мировых первенств.
  • Перкинс не попал в основной состав команды Австралии на Игры-2016, войдя в число резервистов.

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