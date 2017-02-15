Reuters
Австралийский призер Олимпиады-2012 по велоспорту получит российское гражданство
30-летний Шейн Перкинс будет выступать за Россию.
«Федерация велосипедного спорта России предоставила мне возможность отобраться на Игры-2020 в Токио. Для меня это очень важно, поскольку мой отец выступал на Олимпийских играх 1964 года в этом городе. Я оповестил о решении Ассоциацию велоспорта Австралии, которая не против», – написал Перкинс в фейсбуке.
Велосипедист хочет получить российское гражданство, но не откажется от австралийского.
- Перкинс завоевал бронзу Олимпиады в Лондоне в спринте.
- 30-летний австралиец – двукратный чемпион мира (2011, 2012), серебряный (2010) и бронзовый (2006) призер мировых первенств.
- Перкинс не попал в основной состав команды Австралии на Игры-2016, войдя в число резервистов.
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