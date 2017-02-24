AFP

Марсель Киттель выиграл второй этап «Абу-Даби Тур»

Киттель выиграл второй этап «Абу-Даби Тур»
Р-Спорт

1 час назад

Немец поднялся на вторую строчку в генеральной классификации.

Киттель из команды Quick-Step Floors выиграл второй этап на многодневной велогонке Мирового тура. Немец на финише опередил австралийца Калеба Эвана (ORICA-Scott) и британца Марка Кавендиша (Dimension Data). Гонщик российской команды «Газпром-Русвело» Александр Порсев замкнул первую десятку.

В генеральной классификации лидирует Кавендиш. Киттель поднялся на вторую строчку, уступая лидеру 4 секунды. Третьим идет немец Андре Грайпель (+8 секунд) из Lotto Soudal. Порсев (+14 секунд) располагается на 14-й позиции.

  • Третий этап многодневки протяженностью 186 км пройдет в субботу.

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