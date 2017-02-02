Украинец из «Астаны» локтем разбил лицо лидеру «Тура Дубая» и получил бан

После гонки Киттель обратился к организаторам, сообщив что Андрей Гривко умышленно ударил его по лицу. Украинец получил дисквалификацию.

«Я не приму извинений за это. К велоспорту это не имело никакого отношения. То, что сделал Гривко – это позор для нашего прекрасного спорта», – написал Киттель.

Третий этап «Тура Дубая» выиграл немец Джон Дегенкольб.

Киттель лидирует в общем зачете, опережая голланда Дилана Грёневегена на 8 секунд.

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