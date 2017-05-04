Все, что нужно знать про «Джиро д’Италия» на Eurosport

Что

Первый Гранд-тур велосезона – самый контрастный, самый романтический и самый живописный. Суммарная протяженность дистанции 3 609 километров включает шесть спринтерских, восемь холмистых, пять горных этапов, а также две остросюжетные раздельные гонки. Все это приключение целиком и полностью покажут каналы Eurosport 1 и Eurosport 2.

Где

В этом году почти весь маршрут нарисован на карте одной страны – Италии. Лишь 18 км маршрута проходит по территории Швейцарии. Соревнование стартует на острове Сардиния, после чего спортсмены покатят на север по Апеннинскому сапожку, форсируют перевал Стельвио (2 757 метров над уровнем Средиземноморья) и финишируют возле Миланского собора.

Когда

С 5-го и по 28 мая гонщики преодолеют 21 этап. За три с половиной недели у атлетов появятся всего три дня отдыха – 8, 15 и 22 мая.

Комментаторы Eurosport Сергей Курдюков и Отар Мамучашвили преодолеют каждый километр многодневки вместе с вами. Следите за всеми этапами «Джиро» в прямом эфире только на Eurosport 1.

Кто

На марафоне стартуют 22 команды, среди которых вы точно найдете личных фаворитов. Российская Gazprom-RusVelo и казахстанская Astana Pro Team бросят вызов Винченцо Нибали, Наиро Кинтане и другим монстрам на великах.

Не забывайте про Katusha–Alpecin – команда перебазировалась из России в Швейцарию, но именно за нее выступает главная надежда российского велоспорта Ильнур Закарин. Борьба за розовую майку на юбилейном сотом «Джиро» будет галактической.

Что еще смотреть

Флагманское шоу о велоспорте Giro Extra будет выходить в эфир ежедневно до и после каждого этапа. Эксперт Хуан Антонио Флеча готовится препарировать гонки с помощью биометрической статистики, онлайн-карт в формате 3D и других современных примочек.

Новости, результаты, видео лучших моментов и удобные онлайн-трансляции этапов «Джиро» вы всегда найдете на сайте Eurosport. Еще более легкий способ следить за многодневкой – скачать приложение Eurosport.

Онлайн-сервис Eurosport Player позволит вам следить за «Джиро» в любом месте и в любое удобное время. Все гонки и шоу вы можете смотреть как в записи, так и в прямом эфире прямо на экране вашего гаджета. На Eurosport Player для «Джиро» создан отдельный канал, который покажет гонку без рекламы и перерывов.

Оформить подписку можно на сайте ru.eurosportplayer.com. Ее стоимость – от 149 рублей за месяц велосипедов и других спортивных трансляций в эфирах каналов Eurosport.

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