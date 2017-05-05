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«Джиро д’Италия» стартовала с минуты молчания в память о Микеле Скарпони
Гонщик «Астаны» 11 раз участвовал в итальянской веломногодневке.
Сотая в истории «Джиро д’Италия» стартовала в Альгеро в пятницу и началась с минуты молчания в память о погибшем итальянском гонщике Микеле Скарпони.
- Победитель «Джиро д'Италия» 2011 года Скарпони погиб в апреле. Велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки в Италии. Медики приехали на место происшествия через несколько минут, но не спасли 37-летнего спортсмена.
- «Джиро д'Италия» завершится 28 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом из Монцы в Милан.
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