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«Джиро д’Италия» стартовала с минуты молчания в память о Микеле Скарпони

«Джиро д’Италия» стартовала с минуты молчания в память о Скарпони
Eurosport

Вчера в 15:15

Гонщик «Астаны» 11 раз участвовал в итальянской веломногодневке.

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Сотая в истории «Джиро д’Италия» стартовала в Альгеро в пятницу и началась с минуты молчания в память о погибшем итальянском гонщике Микеле Скарпони.

  • Победитель «Джиро д'Италия» 2011 года Скарпони погиб в апреле. Велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки в Италии. Медики приехали на место происшествия через несколько минут, но не спасли 37-летнего спортсмена.
  • «Джиро д'Италия» завершится 28 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом из Монцы в Милан.

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