Дебютант «Джиро д'Италия» из Австрии Лукас Пёстльбергер выиграл первый этап

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Пёстльбергер преодолел 206 км дистанции за 5 часов 13 минут 35 секунд. Австриец вырвался из-за спин соперников на заключительных километрах и финишировал первым, опередив пелотон меньше чем на секунду.

Ранее гонщик из Австрии ни разу не участвовал в «Джиро».

Второй этап из Ольбия в Тортоли (221 км) состоится 6 мая.

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