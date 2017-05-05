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Дебютант «Джиро д'Италия» из Австрии Лукас Пёстльбергер выиграл первый этап
25-летний гонщик опередил Калеба Эвана и Андре Грайпеля.
Пёстльбергер преодолел 206 км дистанции за 5 часов 13 минут 35 секунд. Австриец вырвался из-за спин соперников на заключительных километрах и финишировал первым, опередив пелотон меньше чем на секунду.
Ранее гонщик из Австрии ни разу не участвовал в «Джиро».
- Второй этап из Ольбия в Тортоли (221 км) состоится 6 мая.
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