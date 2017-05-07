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Фернандо Гавириа выиграл третий этап «Джиро»

Гавириа выиграл третий этап «Джиро»
Eurosport

10 ч. назад

Гонщик команды Quick-Step Floors опередил соперников на финише.

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Колумбиец в воскресенье преодолел 221 км из Ольбии в Тортоли за 3 часа 26 минут 33 секунды.

Вторым стал немец Рюдигер Селиг из BORA ARGON. Третье место занял итальянский гонщик Trek-Segafredo Джакомо Ниццоло.

  • Гавириа возглавил общий зачет многодневки. На втором месте с отставанием в 9 секунд идет немец Андре Грайпель из Lotto Soudal
  • Четвертый этап протяженностью 181 км состоится 9 мая. Он пройдет между городами Чефалу и Этной.

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