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Фернандо Гавириа выиграл третий этап «Джиро»
Гонщик команды Quick-Step Floors опередил соперников на финише.
Колумбиец в воскресенье преодолел 221 км из Ольбии в Тортоли за 3 часа 26 минут 33 секунды.
Вторым стал немец Рюдигер Селиг из BORA ARGON. Третье место занял итальянский гонщик Trek-Segafredo Джакомо Ниццоло.
- Гавириа возглавил общий зачет многодневки. На втором месте с отставанием в 9 секунд идет немец Андре Грайпель из Lotto Soudal
- Четвертый этап протяженностью 181 км состоится 9 мая. Он пройдет между городами Чефалу и Этной.
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