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Ильнур Закарин стал вторым на четвертом этапе «Джиро»
Подиум для Katusha-Alpecin.
Четвертый этап «Джиро д’Италия» протяженностью 181 км прошел по маршруту Чефалу – Этна. Победу одержал словенский велогонщик Ян Поланц из команды UAE Team Emirates.
Второе место занял капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин. Замкнул тройку валлиец Герайнт Томас из Team Sky.
- Пятый этап протяженностью 159 км пройдет по маршруту Педара – Мессина.
- Завершится «Джиро» 28 мая.
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