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Ильнур Закарин стал вторым на четвертом этапе «Джиро»

Закарин стал вторым на четвертом этапе «Джиро»
Eurosport

10 ч. назад

Подиум для Katusha-Alpecin.

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Четвертый этап «Джиро д’Италия» протяженностью 181 км прошел по маршруту Чефалу – Этна. Победу одержал словенский велогонщик Ян Поланц из команды UAE Team Emirates.

Второе место занял капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин. Замкнул тройку валлиец Герайнт Томас из Team Sky.

  • Пятый этап протяженностью 159 км пройдет по маршруту Педара – Мессина.
  • Завершится «Джиро» 28 мая.

Расписание «Джиро»

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Джиро д'Италия

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