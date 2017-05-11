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Сильван Дийе выиграл шестой этап «Джиро д'Италия»

Дийе выиграл шестой этап «Джиро»
Eurosport

36 мин. назад

Гонщик из Швейцарии выиграл первый этап итальянского Гранд-тура в карьере.

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Победитель преодолел 217 км дистанции за 4 часа 58 минут 1 секунду. Вторым финиш пересек бельгиец Джаспер Стюйвен, третьим – Лукас Пёстльбергер из Австрии.

Лидером общего зачета остался гонщик команды Quick-Step Floors Боб Юнгельс.

  • Седьмой этап из Кастровиллари в Альберобелло (224 км) состоится 12 мая.

Расписание «Джиро»

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Джиро д'Италия

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