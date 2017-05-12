Eurosport
Калеб Эван из ORICA-SCOTT победил на седьмом этапе «Джиро д'Италия»
Велогонщик из Австралии выиграл спринт у Фернандо Гавирии и Сэма Беннета.
Эван проехал 224 км дистанции за 5 часов 35 минут 18 секунд. Вторым с тем же временем финишировал Фернандо Гавириа из Quick-Step Floors, третьим – Сэм Беннет из BORA-HANSGROHE.
Лидерство в общем зачете сохранил гонщик Quick-Step Floors Боб Юнгельс.
- Седьмой этап из Мольфетты в Пескичи (224 км) состоится 13 мая.
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