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Калеб Эван из ORICA-SCOTT победил на седьмом этапе «Джиро д'Италия»

Эван победил на седьмом этапе
Eurosport

48 мин. назад

Велогонщик из Австралии выиграл спринт у Фернандо Гавирии и Сэма Беннета.

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Эван проехал 224 км дистанции за 5 часов 35 минут 18 секунд. Вторым с тем же временем финишировал Фернандо Гавириа из Quick-Step Floors, третьим – Сэм Беннет из BORA-HANSGROHE.

Лидерство в общем зачете сохранил гонщик Quick-Step Floors Боб Юнгельс.

  • Седьмой этап из Мольфетты в Пескичи (224 км) состоится 13 мая.

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Джиро д'Италия

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