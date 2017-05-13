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Горка Исагирре выиграл восьмой этап «Джиро»

Исагирре выиграл восьмой этап «Джиро»
Eurosport

1 час назад

Испанец из команды Movistar финишировал с отрывом.

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Исагирре преодолел 189 км дистанции за 4 часа 24 минуты 59 секунд. Вторым стал итальянец Джованни Висконти из Bahrain-Merida (+5 секунд), третьим – испанец Луис Леон Санчес из «Астаны» (+10).

Лучший результат среди российских гонщиков показал Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin – 22-е место.

  • В генеральной классификации «Джиро» продолжает лидировать люксембуржец Боб Юнгелс из Quick-Step Floors с общим временем 38 часов 21 минута 18 секунд.
  • Вторую и третью строчки занимают британцы Джерайнт Томас (Sky, +6 секунд) и Адам Йейтс (Orica-Scott, +10). Закарин остался на 14-м месте (+14).
  • Следующий этап «Джиро д'Италия» протяженностью 152 км пройдет в воскресенье.

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