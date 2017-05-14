Найро Кинтана выиграл девятый этап «Джиро» и возглавил общий зачет

Кинтана преодолел 149 км за 3 часа 44 минуты 51 секунду.

Второе место занял француз Тибо Пино (FDJ-BigMat), отставший от победителя на 24 секунды. Третьим стал голландец Том Дюмулен (Sunweb), которому засчитали время Пино.

Во время этапа случился завал, причиной которого стал полицейский мотоцикл. Примерно за 15 км до финиша один из гонщиков задел его и врезался в группу из других спортсменов.

Из-за завал досрочно прекратил борьбу на «Джиро» лидер команды Sunweb Вилко Келдерман.

В общем зачете на первое место вышел Кинтана, который на 28 секунд опережает Тибо Пино. Третьим идет Дюмулен (+30 секунд).

Российский гонщик Ильнур Закарин (+ 2.28) поднялся с 14-го на 7-е место.

Следующий этап пройдет 16 мая.

«Джиро» завершится 28 мая.

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