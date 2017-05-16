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Приглашение на свидание, травма Брутта, промах Кириенко и остальные зрелища 10-го этапа «Джиро»
Один из самых зрелищных и насыщенных дней на Гранд-туре.
Равнинная разделка между Фолиньо и Монтефалько выдалась насыщенной на события. Сначала с неприятного. Российский гонщик Павел Брутт серьезно травмировал колено после крайне неприятного падения.
Не менее обидно должно быть и представителю Белоруссии Василию Кириенко, который вполне мог бы побороться за победу на этапе, если бы не падение.
Василий в итоге занял пятое место, уступив победителю 2 минуты.
А вот бельгийцу Виктору Кампенартсу, ставшему только 182-м, было весело. Он пригласил девушку по имени Карлин на свидание.
Победу в разделке одержал Томас Дюмулен – его время 50 минут 37 секунд. Вторым стал Герайнт Томас (51.26), а третью позицию занял Боб Юнгельс (51.33). Дюмулен был неаккуратен на награждении.
- 17 мая пройдет 11-й этап.
- Начало – в 13:35 (мск).
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