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Приглашение на свидание, травма Брутта, промах Кириенко и остальные зрелища 10-го этапа «Джиро»

Приглашение на свидание, травма Брутта, промах Кириенко и остальные зрелища 10-го этапа «Джиро»
Eurosport

7 мин. назад

Один из самых зрелищных и насыщенных дней на Гранд-туре.

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Равнинная разделка между Фолиньо и Монтефалько выдалась насыщенной на события. Сначала с неприятного. Российский гонщик Павел Брутт серьезно травмировал колено после крайне неприятного падения.

Видео - Брутт серьезно повредил колено после жесткого падения на 10-м этапе «Джиро»

00:55

Не менее обидно должно быть и представителю Белоруссии Василию Кириенко, который вполне мог бы побороться за победу на этапе, если бы не падение.

Видео - Обиднейшее падение, которое лишило Василия Кириенко победы на 10-м этапе «Джиро»

01:21

Василий в итоге занял пятое место, уступив победителю 2 минуты.

А вот бельгийцу Виктору Кампенартсу, ставшему только 182-м, было весело. Он пригласил девушку по имени Карлин на свидание.

Видео - Кампенартс пригласил девушку на свидание прямо трассе 10-го этапа «Джиро»

00:20

Победу в разделке одержал Томас Дюмулен – его время 50 минут 37 секунд. Вторым стал Герайнт Томас (51.26), а третью позицию занял Боб Юнгельс (51.33). Дюмулен был неаккуратен на награждении.

Видео - Дюмулен отметил победу на 10-м этапе «Джиро» ударом локтя в лицо красотки с подиума

00:26
  • 17 мая пройдет 11-й этап.
  • Начало – в 13:35 (мск).

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