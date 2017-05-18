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Фернандо Гавириа выиграл 12-й этап «Джиро д'Италия»

Гавириа выиграл 12-й этап
Eurosport

37 мин. назад

Колумбиец опередил Якуба Мареско и Сэма Беннета.

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Гонщик команды Quick-Step преодолел 229 км дистанции из Форли в Реджо-Эмилию за 5 часов 18 минут и 55 секунд. Вторым финиш пересек Якуб Мареско из Wilier Triestina, третьим – Сэм Беннет из BORA-HANSGROHE.

Лидер общего зачета Том Дюмулен пересек черту 39-м и сохранил лидерство в тотале.

  • Гавирия выиграл третий из 12 этапов «Джиро»-2017.
  • Следующий этап пройдет 19 мая.
  • «Джиро» завершится 28 мая.

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