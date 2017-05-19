EFE

Фернандо Гавириа победил на 13-м этапе «Джиро»

Гавириа победил на 13-м этапе «Джиро»
Eurosport

57 мин. назад

Колумбиец из команды Quick-Step Floors опередил соперников на финише.

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Гавириа преодолел 167 км за 3 часа 47 минут 45 секунд. Вторым стал ирландец Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe), третьим – бельгиец Яспер Стейвен (Trek–Segafredo).

Лучший из российских гонщиков Вячеслав Кузнецов из Katusha-Alpecin занял десятое место. У всех – время победителя.

Гавириа выиграл уже четвертый этап на «Джиро»-2017.

  • Лидерство в генеральной классификации сохранил голландец Том Дюмулен из команды Sunweb. Вторым идет колумбиец Наиро Кинтана (отставание 2 минуты 23 секунды) из Movistar, третьим – голландец Бауке Моллема (+2.38) из Trek-Segafredo.
  • Капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин занимает десятое место с отставанием в 4 минуты 17 секунд.
  • Следующий этап «Джиро д'Италия» состоится в субботу.

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