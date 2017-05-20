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Том Дюмулен выиграл 14-й этап «Джиро», Ильнур Закарин финишировал вторым

Дюмулен выиграл 14-й этап «Джиро», Закарин финишировал вторым
Eurosport

59 мин. назад

Голландский гонщик Sunweb укрепил лидерство в общем зачете.

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Дюмулен преодолел 131 км 14-го этапа за 3 часа 2 минуты 35 секунд. Капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин уступил победителю 2 секунды.

Третьим финишировал испанец Микель Ланда из Sky (+ 8 секунд).

  • Дюмулен сохранил лидерство в генеральной классификации. Вторым идет Найро Кинтана из MOVISTAR (отставание 2 минуты 36 секунд).
  • Следующий этап протяженностью 199 км пройдет в воскресенье.

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