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Боб Юнгелс выиграл 15-й этап «Джиро», Ильнур Закарин финишировал девятым без потерь во времени
«Астана» потеряла капитана до конца гонки.
Юнгелс финишировал первым из группы фаворитов генеральной классификации после 199 км дистанции. Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, третьим – француз Тибо Пино из FDJ.
Кинтана отыгрывал потерю во времени по ходу этапа из-за падения. Группа под руководством голландца Тома Дюмулена из Sunweb, возглавляющего генеральную классификацию, при этом сбросила темп, подождав колумбийца.
Дюмулен, также финишировавший в первой группе, сохранил лидерство. Вторым идет Кинтана (+2 минуты 41 секунды), третьим – Пино (+3.21). Закарин занимает пятое место и проигрывает лидеру 4 минуты 24 секунды.
«Астана» лишилась капитана, сломавшего локоть: Кангерт упал на ключевом отрезке 15-го этапа.
«Танел Кангерт получил перелом левого локтя. Это конец «Джиро» для него», – сообщает твиттер «Астаны».
- Перед 15-м этапом «Джиро» Кангерт занимал десятое место в общем зачете.
- «Джиро д'Италия» финиширует в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом 28 мая.