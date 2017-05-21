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Боб Юнгелс выиграл 15-й этап «Джиро», Ильнур Закарин финишировал девятым без потерь во времени

Юнгелс выиграл 15-й этап «Джиро», Закарин финишировал девятым без потерь во времени
Р-Спорт

1 час назад

«Астана» потеряла капитана до конца гонки.

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Юнгелс финишировал первым из группы фаворитов генеральной классификации после 199 км дистанции. Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, третьим – француз Тибо Пино из FDJ.

Кинтана отыгрывал потерю во времени по ходу этапа из-за падения. Группа под руководством голландца Тома Дюмулена из Sunweb, возглавляющего генеральную классификацию, при этом сбросила темп, подождав колумбийца.

Дюмулен, также финишировавший в первой группе, сохранил лидерство. Вторым идет Кинтана (+2 минуты 41 секунды), третьим – Пино (+3.21). Закарин занимает пятое место и проигрывает лидеру 4 минуты 24 секунды.

«Астана» лишилась капитана, сломавшего локоть: Кангерт упал на ключевом отрезке 15-го этапа.

«Танел Кангерт получил перелом левого локтя. Это конец «Джиро» для него», – сообщает твиттер «Астаны».

  • Перед 15-м этапом «Джиро» Кангерт занимал десятое место в общем зачете.
  • «Джиро д'Италия» финиширует в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом 28 мая.

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