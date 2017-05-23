Винченцо Нибали выиграл 16-й этап «Джиро», Ильнур Закарин – пятый

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Нибали из Bahrain-Merida преодолел 222 км за 6 часов 24 минуты 22 секунды. Вторым стал испанец Микель Ланда из Sky без потери времени, третьим – колумбиец Наиро Кинтана из Movistar (+12 секунд). Закарин уступил победителю 34 секунды.

В генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулен из Sunweb, вторым идет Кинтана (+31 секунда), на третье место вышел Нибали (+1 минута 12 секунд). Закарин по-прежнему пятый и проигрывает лидеру 2 минуты 40 секунд.

Следующий этап многодневки протяженностью 219 км пройдет в среду.

«Джиро» финиширует в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом 28 мая.

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