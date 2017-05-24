Пьер Роллан выиграл 17-й этап «Джиро д'Италия»

Победитель преодолел 219 километров дистанции из Тирано в Канацеи за 5 часов 42 минуты 56 секунд. Роллан оказался в группе отрыва, от которой удрал за несколько километров до финиша. Вторым стал Руй Кошта из UAE Team Emirates, отставший от Роллана на 23 секунды. Третьим – гонщик MOVISTAR Рори Сазерленд.

Лидерство в общем зачете сохранил Том Дюмулен из Sunweb.

Следующий этап многодневки из Тирано в Канацеи протяженностью 137 км состоится 25 мая.

«Джиро» финиширует в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом 28 мая.

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