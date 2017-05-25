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Тиджей ван Гардерен выиграл 18-й этап Джиро

Ван Гардерен выиграл 18-й этап Джиро
Eurosport

1 час назад

Американский гонщик BMC выиграл финишную дуэль у испанца Микеля Ланды из Sky.

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Ван Гандерен преодолел 137 километров за 3 минуты 54,04 секунды. Ланде засчитанов время победителя.

Третьим стал француз Тибо Пино из FDJ (+ 8 секунд). Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин занял пятое место (+ 24 секунды).

В общем зачете лидирует Том Дюмулен из Sunweb. Колумбиец Найро Кинтана (Movistar) уступает лидеру 31 секунду.

Ильнур Закарин занимает пятое место, отставая от Дюмулена на 1 минуту 58 секунд.

  • 19-й этап «Джиро» пройдет в пятницу, 26 мая.
  • Веломногодневка финиширует в воскресенье, 28 мая.

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