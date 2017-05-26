EFE

Микель Ланда выиграл 19-й этап «Джиро», Найро Кинтана возглавил общий зачет

Ланда выиграл 19-й этап «Джиро», Кинтана возглавил общий зачет
Eurosport

19 мин. назад

Том Дюмулен опустился на второе место в генеральной классификации.

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Испанский гонщик Sky Микель Ланда преодолел 191 км за 4 часа 53 минуты. Вторым к финишу пришел португалец Руй Кошта из UAE Team Emirates, уступивший победителю 1 минуту 49 секунд. Третьим стал французский гонщик Cannondale-Drapac Пьер Роллан (+1 минута 54 секунды).

Российский гонщик «РусВело» Евгений Шалунов занял шестое место (+3 минуты 51 секунда).

  • Лидером общего зачета стал колумбиец Найро Кинтана из Movistar. Он пришел к финишу 16-м с отставанием от победителя 8 минут 21 секунды.
  • Экс-лидер голландец Том Дюмулен из Sunweb занял 22-е место (+9 минут 30 секунд).
  • 20-й этап протяженностью 190 км пройдет в субботу.

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