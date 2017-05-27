Eurosport
Тибо Пино выиграл 20-й этап «Джиро д'Италия», Ильнур Закарин – второй
Третьим финишировал Винченцо Нибали.
На сложном этапе с двумя подъемами лидеры генеральной классификации атаковали заранее и во главе с Закариным (Katusha–Alpecin) оторвались от главного претендента на победу Тома Дюмулена (Sunweb).
В финишном рывке Ильнур проиграл полколеса выскочившему вперед лидеру FDJ Тибо Пино. Дюмулен проиграл на финише меньше полминуты и остается главным претендентом на победу в многодневке.
- В генеральном зачете лидирует колумбиец Наиро Кинтана (Movistar).
- Ильнур Закарин занимает пятое место общего зачета.
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