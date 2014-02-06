Давайте знакомиться!

чтобы быть здоровым нравственно».

(Л.Н. Толстой)

Доброго день, уважаемый читатель!



Я – Евгений Борисов, велогонщик, опьяненный дурманом встречного ветра, начинаю вести свой первый блог.



Я родился в Самаре, живу в г. Тольятти, где закончил среднюю школу №23. До 11 лет ничто не предвещало того, что я с головой нырну в велосипедный мир. Я увлеченно занимался музыкой (окончил класс фортепиано), наслаждался детством, танцуя (в группе хореографа Н. А. Харитонова от народных до модерна), а также два года постигал азы медицины. А потом по вине двоюродного брата в мою жизнь въехал велоспорт.



В нашей стране этот спорт малоизвестен и обсуждаем лишь родственными душами. Соревнования не транслируются на отечественных телеканалах, в России проходят всего три международных гонки. Нас часто спрашивают: «Только и знаете, что педали крутить! Да что интересного-то?», «Ну и чего ты добился этим велосипедом?», «А учеба? Небось все мозги в педалях оставил?». Все эти вопросы сводятся к одному распространенному у большинства мнению: «Все спортсмены тупые». В мире достаточно заблуждений и разного рода несправедливостей, но я чувствую в себе достаточно сил, чтобы исправить именно эту. От статьи к статье я буду знакомить вас с закулисьем жизни профессиональных атлетов, подтверждать величие велоспорта и обсуждать многообразие его составляющих.

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Президент РФ В. В. Путин, автор-исполнитель А.Я. Розенбаум, миллиардер Дональд Трамп, актер Джейсон Стэтхэм, рок-музыкант Тиль Линдеманн, ди-джей MC Жан, основатель банка «Тинькофф Кредитные системы» Олег Тиньков – это лишь малая часть успешных людей, лидеров в своем ремесле, закаленных с молодости профессиональным спортом. Бесспорно и то, что все эти люди обладают высоким интеллектом, иначе как тогда они смогли бы добиться столь высокого положения в обществе. В становлении каждого из них физическая культура сыграла определяющую роль. Это и дисциплина, и, в большинстве случаев, пробивной характер, и годами отработанный режим дня, и умение планировать и четко просчитывать путь к своей цели. Чем же занимают себя действующие спортсмены после тренировок? Остается ли желание читать книги после топовых нагрузок? И вообще, интеллектуальное развитие – миф или реальность в современном про-спорте?

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В повседневной жизни часто слыша колкие намеки и встречая косые взгляды, я и сам стеснялся своего ремесла. Однажды я признался в этом своему научному руководителю Валентине Федоровне Балашовой. Валентина Федоровна пристыдила меня. Объяснив, что только слабые свыкаются с мнением большинства, опускают руки и останавливаются в развитии, она научила меня ценить свою деятельность. Валентина Федоровна выступала в отнюдь не женском виде спорта – гребле. Вероятно, на стыке спорта и образования в ее жизни и появилась соревновательная модель достижения целей. Став дипломированным специалистом по лечебной физкультуре, она не переставала совершенствоваться: от степени – к степени, от наград – к званиям; верно шла к своей цели и стала директором института физической культуры и спорта (ТГУ), признанного одним из сильнейших в России. Одно лишь количество научных трудов, а их 130, говорит само за себя. Сегодня же по такой соревновательной модели развиваются все студенты нашего института вне зависимости от спортивных титулов и разрядов. С тех пор я понял, что именоваться спортсменом – большая честь, которую необходимо заслужить.

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Спортсмен нашего времени – это далеко не только мышцы и победы, вечные сборы и отсутствие личной жизни. Современная жизнь за счет высокой конкуренции, постоянной модернизации и прозрачности происходящего повысила требования для успешного развития в любой сфере деятельности. Зачастую одной лишь узкой подготовки (практической или теоретической) и таланта не хватает для хороших результатов. Кто-то сильнее за счет одного лишь характера, иным сопутствует удача, третьим помогает тренированный мозг. Помогает – как во время стартов для ситуативных реакций и выработки стратегий, так и до них – для концентрации, что с повышением квалификации сложнее всего. Научно доказанный факт – чем выше уровень мастерства, тем меньше зависит результат от тренированности спортсмена и тем больше – от психологического настроя. Безусловно, интеллект чемпионов важен и после побед. Настоящий спортсмен просто обязан отвечать на вопросы, давать красивые интервью. А после поражений – вовремя мобилизоваться и провести анализ, выявить свои ошибки и составить план дальнейшей подготовки.

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Наверняка вы часто слышали: «Сам о себе не позаботишься – никто не позаботится». В нашем случае мы используем глагол «заявишь». На первый взгляд – мелочи. Но именно из мелочей состоит все в нашей жизни, в чем я полностью согласен с Шерлоком Холмсом. Из них складывается наш будущий гонорар и подписываются новые контракты. Среди моих знакомых очень много молодых и талантливых ребят, фамилии которых, написанные краской фанатами, до сих пор не стерлись на дорогах Европы. Кто-то из них бывших гонцов сейчас работает тренером, кто-то ушел в торговлю, часть – в МВД, но все очень жалеют, что в свое время упустили свой шанс, а их громкие победы так и остались торжеством на время награждения.

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Обратите внимание на Марию Шарапову и Алана Дзагоева, Дарью Дмитриеву и Павла Дацюка, Евгения Плющенко и Елену Исинбаеву – на пике своей спортивной карьеры они весьма востребованы. Телеканалы хотят рассказать об их успехе, журналисты – выведать все секреты, крупнейшие корпорации – переодеть в свой гардероб и снять с ними рекламу. Задумайтесь только, за что: за красивые глазки, развитое тело, наличие медалей или все-таки за умение общаться со своим зрителем? Конечно, зрительские симпатии имеют большое влияние на популярность, но каково их происхождение? Чаще всего умение говорить и правильно выражать свои мысли и привлекает новых поклонников.

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Доктор Астров у Чехова сказал определяющие для меня слова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Не все сосны в лесу корабельные, и с моей стороны будет опрометчиво доказывать, что все, кто подходит под определение спортсмена, стремятся к знаниям. Но настоящие профи понимают, что для высоких результатов мыслительная деятельность является главенствующей.



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