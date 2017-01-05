105-летний дед установил рекорд, проехав за час на велосипеде 22,5 километра

Французский дедуля Роберт Маршан установил рекорд для людей возрастной категории 105 плюс. 105-летний мужчина в течение часа наматывал круги на велосипеде, преодолев в общей сложности 22,5 км. По итогам заезда Маршан выразил надежду, что у него появится соперник, благодаря которому у него будет стимул развить успех.

«Я не видел предупреждения, что осталось всего 10 минут. В противном случае я бы ускорился, чтобы улучшить время. А теперь я жду соперника», – сказал Роберт после финиша.

Роберт Маршан – рекордсмен в категориях 100 и 102 лет.

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