Альберто Контадор: «Если пить шампанское, то не с Тиньковым»

Испанский велогонщик отреагировал на жесткую критику со стороны бывшего босса. «Его заявления меня не затронули. Меня воспитали так, что у меня есть ценности, и в их число входит уважение, которое всегда нужно проявлять к людям. Если пить шампанское, то с моими друзьями, а не с Тиньковым», – передает слова Контадора AS.

Альберто Контадор выступал за Tinkoff-Saxo с 2011-го по 2016 год.

Испанец – двукратный победитель Тур де Франс (2007 и 2009) и Джиро д’Италия (2008 и 2015).

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