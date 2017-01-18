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Олег Тиньков: «Tatler – рассадник лохов и гламура»
Бизнесмену не понравилось собственное интервью модному журналу.
Бывший владелец велокоманды Tinkoff уничтожил в инстаграме глянцевый журнал Tatler. Бизнесмен раскритиковал издание после того, как дал интервью одному из работающих там журналистов.
Интервью Олега Тинькова опубликуют в февральском номере.
- Тиньков – российский предприниматель, основатель и председатель совета директоров банка «Тинькофф».
- С 2013-го по 2016 год бизнесмен владел велокомандой Tinkoff.
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