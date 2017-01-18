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Олег Тиньков: «Tatler – рассадник лохов и гламура»

Тиньков: «Tatler – рассадник лохов и гламура»
Eurosport

1 час назад

Бизнесмену не понравилось собственное интервью модному журналу.

Бывший владелец велокоманды Tinkoff уничтожил в инстаграме глянцевый журнал Tatler. Бизнесмен раскритиковал издание после того, как дал интервью одному из работающих там журналистов.

Интервью Олега Тинькова опубликуют в февральском номере.

  • Тиньков – российский предприниматель, основатель и председатель совета директоров банка «Тинькофф».
  • С 2013-го по 2016 год бизнесмен владел велокомандой Tinkoff.

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