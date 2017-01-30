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9 фото новой «Мисс Вселенная», которая прыгает с парашютом и обожает «Тур де Франс»

9 фото новой «Мисс Вселенная», которая прыгает с парашютом и обожает «Тур де Франс»
Eurosport

34 мин. назад

Француженка Ирис Миттенар очень любит спорт.

В финале конкурса девушка опередила соперниц из Гаити и Колумбии

Ирис стала второй «Мисс Вселенная» из Франции

Она увлекается экстремальным спортом, прыгает с парашютом

8 миллионов зрителей смотрели финал, где Ирис взяла титул «Мисс Франция»

Путешествия и французская кухня – главная любовь девушки

В 2015 году Миттенар поддержала «Тур де Франс» собственным велопробегом

Француженка мечтает заняться стоматологией

Ирис родилась в Лилле

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