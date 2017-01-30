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9 фото новой «Мисс Вселенная», которая прыгает с парашютом и обожает «Тур де Франс»
Француженка Ирис Миттенар очень любит спорт.
В финале конкурса девушка опередила соперниц из Гаити и Колумбии
Ирис стала второй «Мисс Вселенная» из Франции
Она увлекается экстремальным спортом, прыгает с парашютом
8 миллионов зрителей смотрели финал, где Ирис взяла титул «Мисс Франция»
Путешествия и французская кухня – главная любовь девушки
В 2015 году Миттенар поддержала «Тур де Франс» собственным велопробегом
Француженка мечтает заняться стоматологией
Ирис родилась в Лилле
Впереди красотку ждет мировое турне в новом статусе
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