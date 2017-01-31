Велогонщик чуть не упал с 9 метров после завала на мосту

Едва не ставшее трагическим происшествие случилось во время велогонки в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Один из участников соревнований попал в завал, перевернулся и чуть вылетел с моста, но в последний момент ухватился за край. Пострадавшим оказался Майк Аллек, который попрощался с велосипедом, но не с жизнью: в случае падения спортсмен рухнул бы с 9-метровой высоты в русло высохшей реки, сообщает Yahoo Sports.

«Мы очень благодарны тем, кто был на мосту и помог Майку покинуть его. Все могло закончиться гораздо хуже», – резюмировал представитель команды Аллек.

Аллек выступает за команду Carefast/Storck.

Лучший спортивный телеграм