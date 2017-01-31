Eurosport

Велогонщик чуть не упал с 9 метров после завала на мосту

Велогонщик чуть не упал с 9 метров после завала на мосту
Eurosport

Только что

У Майка Аллеко теперь два дня рождения.

Едва не ставшее трагическим происшествие случилось во время велогонки в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Один из участников соревнований попал в завал, перевернулся и чуть вылетел с моста, но в последний момент ухватился за край. Пострадавшим оказался Майк Аллек, который попрощался с велосипедом, но не с жизнью: в случае падения спортсмен рухнул бы с 9-метровой высоты в русло высохшей реки, сообщает Yahoo Sports.

«Мы очень благодарны тем, кто был на мосту и помог Майку покинуть его. Все могло закончиться гораздо хуже», – резюмировал представитель команды Аллек.

  • Аллек выступает за команду Carefast/Storck.

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