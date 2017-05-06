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Андре Грайпель выиграл второй этап «Джиро»
Немецкий гонщик Lotto опередил Роберто Феррари и Джаспера Стюйвена.
Победитель преодолел 221 километр дистанции за 6 часов 5 минут 20 секунд. Вторым финишировал Роберто Феррари из Lampre, третьим – гонщик Radio Shack Джаспер Стюйвен.
Грайпель вышел в лидеры генеральной классификации, на четыре секунды опережая триумфатора первого этапа Лукаса Пёстльбергера.
- Третий этап из Тортоли в Кальяри (148 км) состоится 7 мая.
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