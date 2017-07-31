Улетный трип. Как объехать мир на велосипеде без тормозов, если ты девушка

Семья Коэнов переехала из Латвии в США, когда Энни исполнилось четыре. Жизнь в Бостоне оказалась намного дороже, чем в Риге, поэтому родители вкалывали в два раза больше. После 12 лет тяжелого физического труда умер отец, спустя два месяца не выдержало сердце мамы. В 17 на Энни легли функции главной хозяйки дома и воспитателя брата Якоба и сестры Розы, которым было всего по восемь лет.

Чтобы справиться с навалившимися обязанностями, Энни устроилась на работу в отдел рекламы местной газеты. Тогда же девушка познакомилась с будущим мужем Максом Копчовским. В течение четырех лет у пары родились трое детей, и содержать домашний детский сад стало совсем напряжно. Доходы мелкого торгаша Макса и рекламщицы Энни с трудом дотягивали до среднего уровня по стране: Копчовские зарабатывали меньше двух тысяч долларов в год. Поэтому когда Энни узнала, что есть шанс сорвать 10 тысяч (стоимость дома в Нью-Йорке) всего за 15 месяцев, даму было не остановить.

Вдохновившись историей Томаса Стивенса, который совершил кругосветное путешествие на велосипеде, два бостонских мажора Элберт Поуп и Элберт Ридер сделали привлекательный вброс. богатые парни пообещали 10 тысяч долларов девушке, которая за год и три месяца проедет вокруг света на велосипеде и заработает в путешествии 5 тысяч сверху. Энни никогда не ездила на велике, но приключение казалось заманчивым – вызов принят.

Командировочные авантюристке никто не выдал, но предприимчивая леди нашла выход из ситуации. Энни заключила соглашение с компанией по производству бутилированной воды. Девушка разместила лого фирмы на велосипеде и сменила фамилию мужа на название компании – за 100 долларов Энни Копчовская превратилась в Энни Лондондерри.

27 июня 1894 года мадам выдвинулась из Бостона в Чикаго. Дома остались муж и дети, но Энни не слишком переживала, потому что еще до отъезда почувствовала новую жизнь. Слухи про челлендж быстро распространились, к 24-летней девушке обращались за интервью и предлагали выгодные сделки. Лондондерри осознала, что может стать знаменитой, поэтому семья отошла на второй план. «Я не хотела провести всю жизнь с детьми под фартуком», – не скрывала путешественница.

Полторы тысячи километров до Чикаго Энни преодолела за три месяца, сбросив за это время 10 килограммов. Желание двигаться дальше испарилось: она понимала, что не успеет добраться до Сан-Франциско (еще три с половиной тысячи километров) до прихода зимы. Положение спас производитель велосипедов из Чикаго. Лондондерри предоставили экземпляр, который весил на 10 килограммов меньше старого, и убедили продолжить путь.

Скорректировав маршрут, Энни поехала обратно в сторону Бостона, чтобы из Нью-Йорка отплыть во Францию. Девушка прибыла в нью-йоркский порт в конце ноября, и ее снова настигла тоска: она была здесь в середине июля, получалось, что все это время она крутила педали зря. 3 декабря Лондондерри ступила на французский песочек и обомлела. Пограничники конфисковали велосипед, деньги кто-то украл, а местные медиа называли ее кастрированным существом – французы не верили, что у девушки может быть такая развитая мускулатура.

Пути назад не было, поэтому Энни отвоевала велосипед и рвалась из европейской страны. За две недели она доехала от северного до южного побережья Франции и запрыгнула в очередной корабль. В челлендже отсутствовал километраж, который авантюристка должна преодолеть непосредственно на велосипеде, поэтому Лондондерри решила как можно чаще передвигаться по воде. Тем более тело Энни было в плачевном состоянии. Из-за отсутствия тормозов приходилось бросать педали и снижать скорость ногами – очень часто заезды завершались падениями.

С января по март 1895-го Лондондерри зачекинилась в Египте, Израиле, Йемене, Шри-Ланке, Сингапуре, Вьетнаме, Китае и, по неподтвержденным данным, даже во Владивостоке. 23 марта Энни причалила к западному берегу Штатов и начала гонку со временем. Сан-Франциско и Бостон разделяют пять тысяч километров, а дедлайн заканчивался через полгода – чтобы уложиться в срок, спортсменке надо было преодолевать по 27 километров в день.

В Америке Лондондерри врезалась в кучу поросят, ее чуть не сбила повозка с лошадью, но до финиша велосипедистка все-таки добралась вовремя. Вторую часть сделки Энни тоже выполнила: заработала во время путешествия пять тысяч долларов. Девушка размещала рекламу на байке и, пользуясь известностью, выступала с лекциями по всему миру.

При этом Энни не парилась о достоверности информации, которую преподносила слушателям. Практически для каждой страны Лондондерри впаривала заранее придуманную историю. Сирота, богатая наследница, студентка Гарварда, изобретательница нового метода стенографии, племянница сенатора США – у Энни была богатая фантазия. В Америке дама травила байки, как охотилась на тигров в Индии и сидела в японской тюрьме с пулевым ранением. Людям нравились захватывающие истории, а газеты с удовольствием их печатали.

Вернувшись в Бостон и получив заявленные 10 тысяч призовых, Лондондерри столкнулась с критикой. Скептики уверяли, что большую часть путешествия Энни провела с велосипедом, а не на нем. Но кого это волнует, когда преодолен такой путь? Весь мир называл ее путешествие невероятным.

Лондондерри воспользовалась популярностью, перевезла семью в Нью-Йорк и стала журналисткой. В первой же статье Энни заявила: «Я журналист и новая женщина. Я верю, женщинам по силам делать все то же самое, что делают мужчины».

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