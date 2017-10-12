Отец велогонщика приговорен к 10 месяцам тюрьмы за установку заграждения на трассе

Отец велогонщика Джонатана Бойера Бернар Бойер проведет в тюрьме 10 месяцев за установку заграждения, которое привело к падению и травмам двух спортсменов.

Случай произошел в 2016 году во время гонки Tour Cycliste Antenne Reunion в Реюньоне. Сын Бойера в начале гонки столкнулся с другим участником соревнования и вынужден был сойти с дистанции. Бернар Бойер потребовал остановить гонку, но организаторы отказали мужчине. В отместку он растянул на трассе металлическое заграждение, за которое зацепились двое велогонщиков, которые в результате падения получили травмы.

Будет ли обвиняемый подавать апелляцию, неизвестно.

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