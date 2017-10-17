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«Тур де Франс»-2018 пройдет через памятные места Второй мировой войны в Альпах

«Тур де Франс»-2018 пройдет через памятные места Второй мировой войны в Альпах
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13 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Спортсменам придется преодолеть очень трудный подъем.

На одном из этапов веломногодневки запланировано восхождение на Плато Глиер. На протяжении шести километров гонщики будут двигаться в гору с уклоном в 11 градусов. Почти два километра пути составит грунтовая дорога.

«Плато Глиер – одно из памятных мест Второй мировой войны. То, что маршрут пройдет через него – дань уважения тем, кто воевал здесь и отдал свою жизнь», – сказал директор многодневки Кристиан Прюдомм, которого цитирует France3.

Видео - «Тур де Франс»-2018 пройдет через Альпы

01:14
  • Ранее организаторы гонки официально объявили, что в 2018 году гонка начнется на Пассаж де Гуа, регион Венде.
  • Многодневка пройдёт по дорогам Франции с 7 по 29 июля 2018 года.

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