Вуэльта Испании

С 19 августа по 10 сентября смотрите 72 сезон «Вуэльты» в прямом эфире на Eurosport Player

В это году Вуэльта будет проходить с субботы, 19 сентября, по воскресенье, 10 сентября, и будет состоять из 21 этапа, общей протяженностью в 3297,7 км. В этом году трасса делится на пять равнинных этапов, один равнинный этап с финишем в подъем, восемь среднегорных этапов, пять горных этапов и два этапа с раздельным стартом.

В прошлом году Наиро Кинтана из команды Movistar одержал свою вторую победу в Гран-туре, обогнав Криса Фрума и Эстебана Чавеса, занявших, в свою очередь, второе и третье места.