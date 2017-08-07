Альберто Контадор завершит карьеру после «Вуэльты»

«Привет, я записал это видео, чтобы сообщить вам две вещи. Во-первых, я выступлю на грядущей «Вуэльте Испании», стартующей 19 августа. Во-вторых, это будет моя последняя гонка в профессиональной карьере.

Я говорю это с радостью и без тени грусти. Это хорошо обдуманное решение. Не думаю, что может быть лучший вариант прощания, чем выступление в домашней гонке в моей стране.

Уверен, это будут три замечательные недели, мне будет приятно ваше внимание. Приветствую вас на трассе с 19 августа», – объявил 34-летний Контадор в фейсбуке.

Контадор – один из шести гонщиков, побеждавших во всех трех «Гранд-турах», и один из двух, кто выиграл все три супермногодневки более одного раза.

Альберто выиграл три «Вуэльты» (2008, 2012, 2014), по два «Тур-де-Франс» (2007, 2009) и «Джиро-д’Италия» (2008, 2015).

В 2011-16 годах испанец выступал за «Тинькофф».

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