AFP

«Майами» вложил в киберспортивную организацию Misfits

«Майами» вложил в киберспортивную организацию Misfits
Eurosport

4 ч. назад

Баскетбольный клуб будет заниматься продвижением бренда, маркетингом и проведет ребрендинг команды.

«Это сотрудничество станет основой для дальнейшего роста Misfits на мировом киберспортивном рынке. «Майами» – лидер в традиционных видах спорта. Они помогут добиться многого во всех аспектах бизнеса», – цитирует ESPN генерального директора Misfits Бена Спунта.

  • У Misfits есть составы в Heroes of the Storm, Hearthstone, Super Smash Bros, League Of Legends и Overwatch.
  • «Майами» – второй клуб НБА, который приобрел киберспортивную команду. В сентябре 2016-го «Филадельфия» купила Team Dignitas.

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