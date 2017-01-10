AFP
«Майами» вложил в киберспортивную организацию Misfits
Баскетбольный клуб будет заниматься продвижением бренда, маркетингом и проведет ребрендинг команды.
«Это сотрудничество станет основой для дальнейшего роста Misfits на мировом киберспортивном рынке. «Майами» – лидер в традиционных видах спорта. Они помогут добиться многого во всех аспектах бизнеса», – цитирует ESPN генерального директора Misfits Бена Спунта.
- У Misfits есть составы в Heroes of the Storm, Hearthstone, Super Smash Bros, League Of Legends и Overwatch.
- «Майами» – второй клуб НБА, который приобрел киберспортивную команду. В сентябре 2016-го «Филадельфия» купила Team Dignitas.
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