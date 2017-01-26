NaVi подписала спонсорский контракт с Aviasales

Компания Aviasales, управляющая одноименным агрегатором авиабилетов, подписала спонсорский контракт с киберспортивным клубом Navi (Natus Vincere). Сделка включает в себя совместные акции, брендирование команды и организацию перелетов.

Сумма контракта не разглашается. Основатель Gamer Stadium Ярослав Комков оценивает сделку примерно в 220 тысяч евро. По его словам, Aviasales – первый непрофильный бренд в России, продвигающийся через киберспорт, хотя обычно подобные мероприятия спонсируют производители софта, компьютерных деталей и энергетиков.

По словам директора Navi Евгения Золотарева, сейчас у команды семь спонсоров, объем контрактов с которыми составляет 200-600 тысяч евро в год, передают «Ведомости».

Natus Vincere («Рожденные побеждать») – мультигейминговый киберспортивный клуб, включающий команды по Counter-Strike, Dota 2, FIFA, League of Legends, World of Tanks.

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