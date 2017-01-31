Геймер создал в FIFA 17 матч самых высоких и самых низких футболистов

Если бы сборная, состоящая из ребят под два метра ростом, встретилась с соперниками, которые им по пояс, то, вероятно, победили бы первые. Но FIFA17 развеяла миф. На канале DailyTradingTips FIFA17 появилось видео матча, в котором самые низкие футболисты мира встречаются с самыми высокими.

Матч между малышами и громилами завершился вничью – 3:3.

FIFA – футбольный симулятор, впервые выпущенный в 1993 году.

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