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Геймер создал в FIFA 17 матч самых высоких и самых низких футболистов

Геймер создал в FIFA 17 матч самых высоких и самых низких футболистов
Eurosport

24 мин. назад

Матч, в котором параметры ничего не решили.

Если бы сборная, состоящая из ребят под два метра ростом, встретилась с соперниками, которые им по пояс, то, вероятно, победили бы первые. Но FIFA17 развеяла миф. На канале DailyTradingTips FIFA17 появилось видео матча, в котором самые низкие футболисты мира встречаются с самыми высокими.

  • Матч между малышами и громилами завершился вничью – 3:3.
  • FIFA – футбольный симулятор, впервые выпущенный в 1993 году.

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