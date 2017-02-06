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Реклама World of Tanks во время Супербоула, на которую можно купить двух Дидье Дрогба

Реклама World of Tanks во время Супербоула, на которую можно купить двух Дрогба
Eurosport

1 час назад

На танки подсели 100 миллионов американцев.

Промо игры World of Tanks транслировалось в перерыве в финального матча НФЛ. Два ролика по 15 секунд посмотрели по 100 миллионов американских зрителей. За эту услугу белорусская киберкомпания выплатила около 5 млн евро (2,5 миллиона за запуск). Для сравнения, трансферная стоимость Дрогба – 1 млн евро.

Wargaming собирается запустить большую рекламную кампанию в США, чтобы увеличить местную аудиторию. В СНГ узнаваемость бренда достигает 80%, но постепенно снижается.

  • Wargaming основана белорусом Виктором Кислым в 1998 году в Минске, где до сих пор расположен штаб разработки.
  • Игра World of Tanks вышла в 2009-м. Сейчас это самая популярная игра Wargaming с охватом пользователей более 110 млн человек.
  • Число зрителей матча превысило 111,9 млн человек. Рейтинг во время инаугурации Дональда Трампа составил чуть больше 30 млн.
  • Победу в Супербоуле-2017 одержали «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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