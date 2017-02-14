Неймар купит команду по League of Legends

Новым интересом нападающего «Барселоны» может стать онлайн-игра League of Legends. Ранее Неймар увлекался CS:GO и сыграл вместе с представителем SK Gaming Габриелем «FalleN» Толедо. По информации ESPN, интерес к League of Legends бразилец проявил в январе 2017 года и может приобрести одну из команд.

League of Legends – многопользовательская онлайн-игра, вышедшая в 2009-м.

Ежемесячная аудитория игры составляет 100 млн. игроков

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