Eurosport

Неймар купит команду по League of Legends

Неймар купит команду по League of Legends
Eurosport

1 час назад

Бразилец все глубже погружается в киберпространство.

Новым интересом нападающего «Барселоны» может стать онлайн-игра League of Legends. Ранее Неймар увлекался CS:GO и сыграл вместе с представителем SK Gaming Габриелем «FalleN» Толедо. По информации ESPN, интерес к League of Legends бразилец проявил в январе 2017 года и может приобрести одну из команд.

  • League of Legends – многопользовательская онлайн-игра, вышедшая в 2009-м.
  • Ежемесячная аудитория игры составляет 100 млн. игроков

Лучший спортивный телеграм, который круче и LoL, и Dota2

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