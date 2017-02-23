Eurosport
Финальные матчи мэйджора по FIFA 17 впервые покажут по телевидению
Киберспорт выходит на новый уровень.
Сеть спортивных телеканалов BT Sport получила права на трансляцию четырех заключительных встреч EA FIFA Majors по FIFA 17 на консолях Xbox One и PlayStation 4.
Британская сеть в прямом эфире покажет региональные финалы Северной Америки (8 апреля), Азиатско-Тихоокеанского региона (22 апреля), Европы (6 мая) и финал чемпионата FIFA 17 Ultimate Team в Берлине (20-21 мая), передает The Guardian.
- Победитель турнира получит 154 тысяч евро, финалист – 77 тысяч евро.
- Мировой релиз FIFA 17 состоялся в конце сентября. В игре присутствует российская Премьер-лига и частично лицензированная сборная России.
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