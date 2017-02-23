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Финальные матчи мэйджора по FIFA 17 впервые покажут по телевидению

Финальные матчи мэйджора по FIFA 17 впервые покажут по телевидению
Eurosport

8 мин. назад

Киберспорт выходит на новый уровень.

Сеть спортивных телеканалов BT Sport получила права на трансляцию четырех заключительных встреч EA FIFA Majors по FIFA 17 на консолях Xbox One и PlayStation 4.

Британская сеть в прямом эфире покажет региональные финалы Северной Америки (8 апреля), Азиатско-Тихоокеанского региона (22 апреля), Европы (6 мая) и финал чемпионата FIFA 17 Ultimate Team в Берлине (20-21 мая), передает The Guardian.

  • Победитель турнира получит 154 тысяч евро, финалист – 77 тысяч евро.
  • Мировой релиз FIFA 17 состоялся в конце сентября. В игре присутствует российская Премьер-лига и частично лицензированная сборная России.

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