Reuters

Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович инвестировал в киберспорт

Златан инвестировал в киберспорт
Eurosport

25 мин. назад

Шведский нападающий вложился в будущее.

Ибрагимович инвестировал в шведский стартап Challengermode. Благодаря вложениям шведа компания закрыла новый раунд с миллионов евро на счету.

«Наша компания быстро выросла, и стала одним из главных игроков в киберспорте в Северной Европе, работая с такими компаниями, как Twitch, Nordea, Save the Children и многими другими. Сейчас мы наблюдаем следующий этап развития киберспорта, который превращается в мейнстрим по всему миру. Мы очень удивлены большому количеству инвесторов, которые вкладывают финансы в наше дело», – генеральный директор и основатель Challengermode Робель Эфрем.

  • Компания Challengermode была основана в Стокгольме в 2014 году.
  • Challengermode платформа, которая позволяет киберспортсменам играть против профессионалов, тренироваться и выигрывать призы.
  • На данный момент на платформе доступны League of Legends и CS:GO.

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