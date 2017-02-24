Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович инвестировал в киберспорт

Ибрагимович инвестировал в шведский стартап Challengermode. Благодаря вложениям шведа компания закрыла новый раунд с миллионов евро на счету.

«Наша компания быстро выросла, и стала одним из главных игроков в киберспорте в Северной Европе, работая с такими компаниями, как Twitch, Nordea, Save the Children и многими другими. Сейчас мы наблюдаем следующий этап развития киберспорта, который превращается в мейнстрим по всему миру. Мы очень удивлены большому количеству инвесторов, которые вкладывают финансы в наше дело», – генеральный директор и основатель Challengermode Робель Эфрем.

Компания Challengermode была основана в Стокгольме в 2014 году.

Challengermode платформа, которая позволяет киберспортсменам играть против профессионалов, тренироваться и выигрывать призы.

На данный момент на платформе доступны League of Legends и CS:GO.

Лучший спортивный телеграм