Eurosport
Защитник «Барселоны» Жерар Пике планирует создать команду по киберспорту
Футболист обещает нечто грандиозное.
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике объявил о работе над собственным кибеспортивным проектом. Футболист не желает участвовать в развитии уже существующей команды, подобно бразильцу Роналдо, а намерен создавать организацию с нуля. Пике отказался раскрывать детали, но пообещал, что проект будет грандиозным, передает Dot Esports.
- Это не первое предприятие Жерара в игровой индустрии. В 2015 году каталонец создал компанию по разработке видеоигр Kerad Games. Самым успешным проектом организации стала игра для iOS и Android Golden Manager.
- В январе двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо приобрел 50% акций бразильской команды CNB e-Sports Club.
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