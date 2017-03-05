«Анжи» создает команду по Dota 2

Первым приобретением команды «Анжи» по Dota 2 стал чемпион мира в составе Natus Vincere 2011 года Александр «ХВОСТ» Дашкевич. Другие игроки команды пока неизвестны, но будут объявлены в самое ближайшее время.

«Киберспорт развивается в геометрической прогрессии. Очень большая аудитория футбольных болельщиков еще не охвачена, а киберфутбол развивается не самым лучшим образом в России. Нам хотелось пойти чуть дальше, решили создать команду в Dota 2. Это очень популярная игра в Европе и странах СНГ. «Анжи» должен идти в ногу со временем и развиваться вместе с молодым поколением. Помимо этого, мы поднимаем бренд футбольного клуба», – заявил президент «Анжи» Осман Кадиев в интервью официальному сайту клуба.

Дашкевич представит команду на открытой квалификации к киевскому мэйджору.

«Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России сезона-2016/17. От зоны вылета махачкалинский клуб отделяют 5 очков.

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