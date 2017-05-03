4 приглашения на московский турнир по доте, оформленные крутейшими видеозагадками в ретро-стиле

С 9 по 11 июня пройдет мэйн-ивент самого крупного киберспортивного турнира в Москве – EPICENTER: Moscow.

Прежде чем объявить команду, которой дали приглашение на турнир, организаторы загадывают ее пользователям. Первый отгадавший получает аркану на персонажа Juggernaut.

Видеозагадки с командами-инвайтами сделаны в ретро-стиле. Таким видео анонсировали инвайт для команды OG.

А так заспойлерили приглашение Evil Geniuses.

3 мая EPICENTER: Moscow опубликовал третью инвайт-загадку. Кому достанется приглашение на турнир, пока неизвестно.

5 мая появилось и четвертое приглашение – для Virtus.pro.

Призовой фонд турнира составляет 458 тысяч евро.

Победитель турнира получит 229 тысяч евро.

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