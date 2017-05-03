Eurosport
4 приглашения на московский турнир по доте, оформленные крутейшими видеозагадками в ретро-стиле
Это стильно, неординарно и вообще просто ух.
С 9 по 11 июня пройдет мэйн-ивент самого крупного киберспортивного турнира в Москве – EPICENTER: Moscow.
Прежде чем объявить команду, которой дали приглашение на турнир, организаторы загадывают ее пользователям. Первый отгадавший получает аркану на персонажа Juggernaut.
Видеозагадки с командами-инвайтами сделаны в ретро-стиле. Таким видео анонсировали инвайт для команды OG.
А так заспойлерили приглашение Evil Geniuses.
3 мая EPICENTER: Moscow опубликовал третью инвайт-загадку. Кому достанется приглашение на турнир, пока неизвестно.
5 мая появилось и четвертое приглашение – для Virtus.pro.
- Призовой фонд турнира составляет 458 тысяч евро.
- Победитель турнира получит 229 тысяч евро.
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