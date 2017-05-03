Eurosport

4 приглашения на московский турнир по доте, оформленные крутейшими видеозагадками в ретро-стиле

4 приглашения на московский турнир по доте, оформленные крутейшими видеозагадками в ретро-стиле
Eurosport

Вчера в 23:08

Это стильно, неординарно и вообще просто ух.

С 9 по 11 июня пройдет мэйн-ивент самого крупного киберспортивного турнира в Москве – EPICENTER: Moscow.

Прежде чем объявить команду, которой дали приглашение на турнир, организаторы загадывают ее пользователям. Первый отгадавший получает аркану на персонажа Juggernaut.

Видеозагадки с командами-инвайтами сделаны в ретро-стиле. Таким видео анонсировали инвайт для команды OG.

А так заспойлерили приглашение Evil Geniuses.

3 мая EPICENTER: Moscow опубликовал третью инвайт-загадку. Кому достанется приглашение на турнир, пока неизвестно.

5 мая появилось и четвертое приглашение – для Virtus.pro.

  • Призовой фонд турнира составляет 458 тысяч евро.
  • Победитель турнира получит 229 тысяч евро.

Все новости киберспорта

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 325 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 071 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться