Eurosport

Игрок Team Secret по CS выразила недовольство допуском трансгендеров до участия в женских турнирах

Игрок Team Secret по CS выразила недовольство допуском трансгендеров до участия в женских турнирах
Eurosport

15 ч. назад

Даже в киберспорте бывают такие скандалы.

Инициатива организации AnyKey допустить трансгендеров до участия в женских турнирах по киберспорту вызвала недовольство некоторых игроков.

«Одна из причин, почему женщин-игроков нет в мужских топах, это различия в том, как женщины и мужчины думаю, реагируют и принимают решения в игре.

Вы называете себя женщинами, но вы родились другого пола. Это не плохо и не должно подвергаться осуждению.

Но я считаю читерством допуск трансгендеров до участия в чисто женских соревнованиях, потому что у них иные гормоны и иной способ мышления, которые дает им физическое преимущество перед урожденными женщинами», – написала в твиттере игрок Team Secret Ксения Клюенкова.

«Я не пыталась никого обидеть или оскорбить этими твитами. Я уважаю выбор каждого. Это сложный вопрос, и я лишь поделилась своим мнением», – отметила она позднее.

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